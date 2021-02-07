اعتبارا من اليوم.. الكويت تعلن منع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت للإدارة العامة للطيران المدني في الكويت منع دخول الركاب غير الكويتيين للبلاد اعتبارا من اليوم الأحد



وأضافت الإدارة العامة للطيران المدني أنه يستثنى من ذلك الأطقم الطبية في القطاعين الحكومي والأهلي وأعضاء السلك الدبلوماسي وأقاربهم من الدرجة الأولى والعمالة المنزلية المرافقة لهم.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قرر منع غير الكويتيين من دخول البلاد اعتباراً من اليوم الأحد لمدة أسبوعين فيما عدا أقارب الكويتيين من الدرجة الأولى ومرافقيهم من العمالة المنزلية والعمالة المسجلة في منصة (بالسلامة)، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

ودعا مجلس الوزراء كافة المواطنين والمقيمين إلى التعاون الجاد والامتثال للإرشادات والاشتراطات الصحية الوقائية وعدم التهاون بها للوصول إلى الأهداف المنشودة لما فيه مصلحة الفرد والمجتمع والعمل كفريق واحد لمواجهة هذا الوباء والقضاء عليه، مؤكدا أن الالتزام بهذه التعليمات والارشادات الصحية وتحمل المسؤولية المجتمعية والمبادرة في أخذ اللقاح المضاد للفيروس هي العناصر الرئيسية للعودة الآمنة للحياة الطبيعية.