شكرا لقرائتكم خبر خامنئي: لن نعود للالتزامات النووية إلا بعد رفع العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المرشد الإيراني علي خامنئي مجددا أن بلاده لن تعود لالتزاماتها النووية إلا بعد رفع الولايات المتحدة للعقوبات التي تفرضها على إيران.

ونقلت وكالة أنباء (إرنا) عنه القول «إذا أراد الآخرون أن تعود إيران إلى التزاماتها في الاتفاق النووي، فعلى الولايات المتحدة أن ترفع كل أنواع العقوبات وبشكل عملي، وعندما نتأكد من إلغاء العقوبات فعلا، عند ذلك سنعود إلى التزاماتنا في إطار الاتفاق النووي».

وأضاف «إذا أردنا أن نتحدث بمنطقية، فإن الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا وبريطانيا وفرنسا) تخلت عن كل التزاماتها في الاتفاق النووي، وليس من حقها أن تضع شروطا للعودة... الطرف الذي يحق له أن يضع الشروط هو إيران لأنها عملت بكل التزاماتها».

يأتي هذا بينما تواصل كل من إيران والولايات المتحدة مطالبة كل منهما الأخرى بالعودة أولا إلى التزامات الاتفاق النووي.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن طالب إيران بالعودة للالتزام باتفاقها النووي مع القوى العالمية قبل أن تفعل واشنطن. وقال بلينكن «إنه إذا عادت إيران للالتزام بالاتفاق، فستسعى واشنطن لبناء اتفاق أطول وأقوى يتناول مسائل أخرى صعبة للغاية».