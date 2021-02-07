شكرا لقرائتكم خبر أمريكا تدعم الرؤية الليبية للسلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جاء ذلك في تصريح للوزير بلينكن، بمناسبة انتهاء فترة عمل السفيرة ستيفاني توركو ويليامز كممثلة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ورئيسة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (أونسميل).وأعرب بلينكن عن شكر بلاده للمبعوثة ويليامز، على خدمتها في دفع عجلة السلام، مشيرا إلى أن ويليامز أظهرت مهارات دبلوماسية غير عادية في الجمع بين الأطراف الليبية في إطار العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تدعم الرؤية الليبية للسلام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.