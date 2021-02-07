شكرا لقرائتكم خبر انهيار المحادثات يؤجل انتخابات الصومال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الرئيس الصومالي محمد عبدالله فرماجو تأجيل الانتخابات الصومالية العامة التي كان من المقرر إجراؤها في 8 فبراير الحالي، بعد انهيار المحادثات بين ساسة بارزين، مضيفا أنه تم إحباط محاولات إجراء الانتخابات.

وأوضح فرماجو أمام البرلمان في اجتماع طارئ أن هذا الجمود يمكن أن يؤدي إلى أزمة سياسية في الدولة التي تمزقها الصراعات في القرن الأفريقي.

وكان الاجتماع التفاوضي الذي عقد بين الحكومة الصومالية الفيدرالية وقادة الولايات الإقليمية قد أخفق في التوصل إلى اتفاق بشأن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، التي سيظل على إثرها فارماجو المنتهية ولايته رئيسا حتى يتفق على موعد جديد لتنظيم الانتخابات.