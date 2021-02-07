تدمير طائرة حوثية مفخخة أطلقت باتجاه المملكة

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وتصدت قوات التحالف على مدار الشهور الماضية لكل محاولات الميليشيات الحوثية لهز استقرار المنطقة، عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وأكدت مرارا أنها سترد بقوة على كل المحاولات الجبانة.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف (تحالف دعم الشرعية في اليمن) العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح أمس، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.وتصدت قوات التحالف على مدار الشهور الماضية لكل محاولات الميليشيات الحوثية لهز استقرار المنطقة، عبر إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة المفخخة، وأكدت مرارا أنها سترد بقوة على كل المحاولات الجبانة.

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