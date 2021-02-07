وساطة أوروبية بين السودان وإثيوبيا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأ وزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو، مبعوثا عن الاتحاد الأوروبي أمس، مشاورات في السودان بشأن التوترات مع إثيوبيا.

ووفقا لبيان لبعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، نشرته على صفحتها على موقع فيس بوك، فإن مسؤول الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل كلف هافيستو بزيارة السودان وإثيوبيا كمبعوث خاص للاتحاد الأوروبي للمساعدة في تخفيف التوترات بين السودان وإثيوبيا ومعرفة كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يقدم الدعم في إيجاد حلول سلمية للأزمات الحالية التي تواجه المنطقة.

ومن المتوقع أن تتواصل محادثات هافيستو في الخرطوم لمدة يومين على أن يسافر بعد ذلك إلى إثيوبيا.