زوارق إسرائيلية تهاجم الصيادين الفلسطينيين

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وقالت مصادر محلية في غزة، «إن زوارق بحرية للاحتلال أطلقت الرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، قبالة بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 5 أميال بحرية، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - هاجمت الزوارق الحربية للاحتلال الإسرائيلي أمس، مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة شاطئ بحر غزة، بالرصاص الحي وخراطيم المياه.وقالت مصادر محلية في غزة، «إن زوارق بحرية للاحتلال أطلقت الرصاص الحي وفتحت خراطيم المياه صوب مراكب الصيادين، قبالة بحر مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين ولاحقت مراكب الصيادين في حدود 5 أميال بحرية، واستهدفت مراكب الصيادين في بحر منطقة السودانية».

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