4.5 ملايين طفل يمني محرومون من التعليم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وثقت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات 65,971 انتهاكا حوثيا بحق الأطفال اليمنيين خلال السنوات الأربع الماضية، في تقرير جديد أطلقته حول انتهاكات الطفولة‏.

وقالت إن انقلاب الميليشيات الموالية لإيران دفع ما يزيد على مليوني طفل إلى سوق العمل بحثا عن فرصة عمل، نتيجة الوضع الاقتصادي المتدهور في البلد، کما حرم 4.5 ملايين من التعليم نتيجة تحويل المنشآت التعليمية إلى ثكنات عسكرية للميليشيات ومعسكرات لتدريب المجندين، وأكدت الشبكة أن الأطفال يعيشون وضعا نفسيا صعبا نتيجة أعمال العنف المفرط، ونتيجة لأعمال القتل والجرائم المشهودة، حيث لا يمر يوم دون أن يكون هناك قتل أو دمار، وكل ذلك أمام الأطفال.

وقابل فريق الشبكة أهالي الصغار الذين جندهم الحوثي، باستخدام وسائل أهمها غسيل الأدمغة والإغراءات بالوظائف والشهادات المدرسية واستغلال الوضع الاقتصادي المتدهور لدى الأسر، إضافة إلى إجبار الأهالي على دفع أطفالهم للتجنيد.

وأكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني أن ميليشيات الحوثي جندت أكثر من 30,000 طفل اقتادتهم من مدارسهم ومنازلهم إلى دورات لتسميم عقولهم بشعارات الموت والأفكار الإرهابية المتطرفة.

وأشار في تغريدة على تويتر في وقت سابق إلى أن الميليشيات الإيرانية ألقت بهم بلا رحمة في جبهات القتال وأعادتهم لذويهم في صناديق فارغة قربانا لأسيادها في طهران وتنفيذا لمخططاتهم التخريبية.

في غضون ذلك اعتدت نقطة أمنية تابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بمحافظة البيضاء على امرأة حامل في شهرها التاسع، مما أدى إلى إجهاض جنينها، وأكد مصدر محلي أن نقطة رما يسمى أبوهاشم، بمنطقة رداع بمحافظة البيضاء إحدى أكثر النقاط الحوثية انتهاكا لحق المسافرين، وجهت سؤالا إلى امرأة مسافرة إلى صنعاء، عن المدينة التي قدمت منها، وعندما أجابت، من مأرب، قامت بالاعتداء عليها بالضرب والركل حتى أغمي عليها.

وأضافت أن المرأة أصيبت بنزيف حاد، وعندما تم إسعافها إلى أحد المستشفيات، وصلت في حالة وضع لتلد طفلا ميتا.

من جهة أخرى أسقطت الدفاعات الأرضية بمدينة مأرب أمس طائرة حوثية مفخخة أطلقتها ميليشيات الحوثي الإرهابية، باتجاه المدينة المزدحمة بالسكان، وتزامن إسقاط الطائرة مع سقوط صاروخ تابع للميليشيات الحوثية استهدفت به مدينة مأرب المكتظة بالسكان والنازحين.

وحسب المصادر فإن الصاروخ سقط في منطقة غير آهلة بالسكان، مؤكدة عدم تسجيل أي خسائر.

انتهاكات الحوثيين تجاه الأطفال

65,971 انتهاكا

30,000 جندتهم الميليشيات في الحرب

43,608 عملية تهجير وتشريد للأطفال

321 إعاقة دائمة

164 نتيجة مقذوفات عشوائية

157 زراعة ألغام

4.5 ملايين طفل حرموا من التعليم

1 مليون طفل دفع بهم إلى سوق العمل

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