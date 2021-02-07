شكرا لقرائتكم خبر 13 داعشيا في قبضة العراق.. وتعاون استخباراتي مع القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الداخلية العراقية أمس، إلقاء القبض على 13 من عناصر داعش بعمليات استباقية استخباراتية في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، على صفحتها على موقع فيس بوك، «من خلال تنسيق العمل الاستخباري بين مديريات وكالة الاستخبارات للقصاص من عناصر عصابات داعش الإرهابي في العاصمة بغداد، تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديريتي استخبارات الشرطة الاتحادية واستخبارات بغداد في وزارة الداخلية من إلقاء القبض على 13 إرهابيا بمناطق متفرقة من المحافظة مطلوبين لانتمائهم لعصابات داعش الإرهابي وفق مذكرات قبض صادرة بحقهم من القضاء لعملهم ضمن العصابات الإجرامية فيما يسمى قواطع كركوك ونينوى وشمال بغداد ودجلة تحت كنى وأسماء مختلفة».

وتم تدوين أقوالهم بالاعتراف وتسليمهم إلى جهات الطلب بموجب وصولات استلام أصولية.

وقتل وأصيب العشرات في تفجير مزدوج في ساحة الطيران ببغداد في يناير الماضي، ووصف الهجوم بأنه الأكثر خطورة الذي يستهدف العاصمة العراقية بغداد منذ نحو ثلاث سنوات. وأعلن تنظيم (داعش) المسؤولية عنه.

على صعيد متصل، قال وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، «إن بلاده تتطلع إلى مزيد من التعاون وتبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق الأمني مع مصر لمواجهة بقايا تنظيم داعش الإرهابي.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارحية السفير المصري الجديد لدى العراق وليد محمد إسماعيل ومراسم تسلم أوراق اعتماده.