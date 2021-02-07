3 انفجارات إرهابية تشعل الأوضاع في كابول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصيب شخصان على الأقل في انفجار عبوة ناسفة، استهدف سيارة في كابول أمس، طبقا لما ذكرته وكالة «خاما برس» الأفغانية للأنباء.

ووقع الحادث في الساعة الثامنة و45 دقيقة صباحا بمنطقة الشرطة التاسعة في العاصمة كابول.

وفي إقليم ننكارهار أصيب اثنان على الأقل من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين في انفجار وقع بمدينة جلال آباد، وقال سكان محليون إن قنبلة زرعت على جانب طريق استهدفت سيارة طراز «رانجر» في منطقة الشرطة الثالثة.

وفي حادث آخر انفجرت سيارة مفخخة في نقطة تفتيش تابعة للشرطة بمنطقة خوجياني بإقليم ننكارهار شرق البلاد، حوالي الساعة الخامسة صباح أمس.

وفجر انتحاري سيارة كورولا، محملة بالمتفجرات، مما أسفر عن مقتل رجل شرطة وإصابة 10 آخرين، من بينهم مدنيون، طبقا لما ذكره مكتب حاكم إقليم ننكارهار.

ووقعت تلك الحوادث فيما تتعثر مفاوضات السلام في العاصمة القطرية، الدوحة.