أبوظبي تغلق دور السينما وتمنع الحفلات والتجمعات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي تحديد الطاقة الاستيعابية للنشاطات التجارية والاقتصادية والسياحية في الإمارة ابتداء من أمس، تعزيزا للإجراءات الوقائية لاحتواء العدوى والحد من انتشار فيروس كورونا. وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه على موقع تويتر أن اللجنة اعتمدت تحديد الطاقة الاستيعابية للمراكز التجارية بنسبة 40%، والصالات الرياضية والشواطئ الخاصة وأحواض السباحة بنسبة 50%، والمطاعم والمقاهي والمنشآت الفندقية والشواطئ والحدائق العامة بنسبة 60%، وسعة مركبة الأجرة بنسبة 45% وسعة حافلة النقل بنسبة 75%. كما اعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص، فلا تتجاوز عشرة أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء. كما اعتمدت اللجنة إغلاق دور السينما ومنع إقامة الحفلات والتجمعات، مع التقيد بأعداد الأشخاص، فلا تتجاوز عشرة أشخاص في احتفالات عقد القران والمناسبات العائلية، و20 شخصا عند تشييع الجنائز وإقامة العزاء.

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