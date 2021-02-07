شكرا لقرائتكم خبر عن أفغانستان تتلقى من الهند أول شحنة لقاحات مضادة لـ«كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول-أ.ف.ب

تلقت أفغانستان نصف مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا»، الأحد، من الهند، في أول شحنة تصل إلى البلد الذي تضرر بشدة من فيروس «كورونا» العام الماضي. وينتج معهد «سيروم» الهندي لقاح «أسترازينيكا-أكسفورد»، والجرعات التي تسلمتها كابول جاءت في إطار برنامج وضعته نيودلهي لتوزيع اللقاح على جيرانها.

وقال وزير الصحة الأفغاني بالنيابة وحيد مجروح للصحافة في مطار كابول أثناء استقبال الشحنة، «تلقينا 500 ألف جرعة لقاح مضاد لكوفيد-19 من الحكومة الهندية». وستخصص الجرعات لتطعيم الطواقم الطبية والمسنين الذين يعانون أمراضاً مزمنة، وفق المبادئ التوجيهية التي وضعتها منظمة الصحة العالمية، وفق الوزير.

وأضاف مجروح أن كابول تعتزم تلقيح 60 في المئة من سكانها وتعمل مع هيئات دوليّة على غرار البنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي والاتحاد الأوروبي لتوفير مزيد من الجرعات. ورصدت أفغانستان فيروس «كورونا» على أراضيها في فبراير/شباط 2020 مع عودة آلاف المغتربين من إيران المجاورة التي كانت من أكثر الدول تضرراً من الوباء.

وشهدت أفغانستان في الأشهر التالية تفشياً واسعاً للفيروس، لا سيما في كابول، ما فاقم الوضع المتردي أصلاً نتيجة عقود من الحرب.