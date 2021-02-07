شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربي يدمر «مسيّرتين» حوثيتين «مفخختين» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض-وكالات

أعلنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، الأحد، اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين من دون طيار «مفخختين». وصرح المتحدث باسم التحالف، العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف تمكنت، مساء الأحد، من اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة «مفخخة» أطلقتها الميليشيات الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المنطقة الجنوبية.

وفي وقت لاحق، أعلن التحالف اعتراض وتدمير طائرة ثانية من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات. وأوضح المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت من اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار «مفخخة» أطلقتها الميليشيات بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.