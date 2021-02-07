شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 متزلجين في انهيار جليدي بولاية يوتا الأمريكية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوتا – رويترز

قالت متحدثة باسم الشرطة المحلية في ولاية يوتا الأمريكية ميلودي كاتلر، الأحد، إن أربعة متزلجين لقوا حتفهم، بينما تم إنقاذ أربعة آخرين قرب مدينة سولت ليك في أخطر انهيارات جليدية تشهدها الولايات المتحدة منذ 7 سنوات.

وأوضحت أن مجموعتين من المتزلجين، إحداهما تضم خمسة أفراد والأخرى ثلاثة، كانتا في ميلكريك كانيون شرقي عاصمة يوتا حين وقع الانهيار الجليدي.

وأضافت كاتلر أن المتزلجين الذين كانوا في العشرينات والثلاثينات من العمر، تمكنوا من إخراج أنفسهم من الجليد واستغاثوا بالشرطة. وذكرت شبكة (إن.بي.سي) الإخبارية أن إصابات الناجين بسيطة، ومنها انخفاض حرارة الجسم.

وقال مركز يوتا المختص بمراقبة وتوقعات الانهيارات الجليدية إن المتزلجين تسببوا عن غير قصد في حدوث الانهيار الجليدي.

ويعد هذا العدد الأكبر من القتلى في حادث انهيار جليدي بالولايات المتحدة منذ مقتل ستة متزلجين في حادث مماثل في منطقة ماونت رينير بولاية واشنطن في 29 مايو/ أيار 2014، وفقاً لمركز كولورادو لمعلومات الانهيارات الجليدية.