شكرا لقرائتكم خبر عن النمسا تشدد القيود على الحدود لإبطاء الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت النمسا، الأحد، إنها شددت القيود على الحدود مع جميع الدول المجاورة، وإن السفر غير الضروري يجب منعه خلال الجائحة.

وتأتي خطوة تشديد القيود على الحدود بينما تتأهب النمسا للتخفيف الحذر لبعض القيود، عقب العطلة الأسبوعية الحالية، بما في ذلك السماح للمتاجر التي تبيع سلعاً غير أساسية والمدارس بفتح أبوابها.

وقال وزير الداخلية، كارل نيهامر، في بيان: «الهدف من القيود على الحدود هو كسر سلسلة الإصابات التي صارت أكثر خطورة من خلال حالات التحوّر الجديدة للفيروس خلال الجائحة. يجب إبقاء السفر عند أدنى حد».

وقالت وزارة الداخلية إنها تجري اتصالات مع وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، بشأن الإجراءات الجديدة على الحدود، وإن المحادثات مع الوزراء في الدول الأخرى ستتبع ذلك.

وتجاور النمسا، ألمانيا وسويسرا وإمارة ليختنشتاين، وإيطاليا والتشيك وسلوفاكيا والمجر وسلوفينيا.

وسجلت النمسا، الأحد، 1317 إصابة، مما رفع إجمالي الإصابات إلى 420644 حالة منذ بدء التفشي. وتوفي 22، مما رفع عدد الوفيات بـ«كوفيد ـ 19» إلى 7906 حالات، طبقاً للأرقام الرسمية.