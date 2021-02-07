شكرا لقرائتكم خبر عن الكونغو تسجل حالة إصابة بفيروس الإيبولا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية الأحد إن السلطات اكتشفت حالة إصابة بفيروس الإيبولا في شرقي البلاد قرب مدينة بوتيمبو مضيفة أن المصابة توفيت.

كانت أعراض الإصابة بالفيروس الفتاك قد ظهرت على امرأة في بلدة بينا في أول فبراير الجاري وتوفيت المرأة في المستشفى في بوتيمبو يوم 3 فبراير الجاري وكانت زوجة رجل أصيب بالفيروس في بؤرة سابقة.

وقد يمثل هذا الإعلان بداية التفشي الثاني عشر للإيبولا في الكونغو منذ اكتشاف الفيروس بالقرب من نهر إيبولا عام 1976.

يأتي هذا بعد قرابة ثلاثة أشهر على إعلان الكونغو انتهاء التفشي الحادي عشر فيها والذي كان على بعد مئات الأميال في الغرب وأصاب 130 شخصاً وأودى بحياة 55.