شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل الإعلام العسكري لدول «التعاون» يعقد اجتماعه السادس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش فريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، عدداً من النقاط المتعلقة بالتعاون الإعلامي العسكري المشترك بين القوات المسلحة بدول التعاون، إضافة إلى استعراض مجموعة من التقارير والدراسات في مجال الإعلام العسكري المقدمة من قبل الجهات المعنية في القوات المسلحة بدول المجلس.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لفريق عمل الإعلام العسكري للقوات المسلحة بدول مجلس التعاون، الذي عقد الأحد افتراضياً، وضم وفوداً من مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والشؤون العسكرية بالأمانة العامة، وممثلاً عن القيادة العسكرية الموحدة.

وتسعى مديريات التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بالقوات المسلحة بدول مجلس التعاون من خلال هذه الاجتماعات، إلى تفعيل آلية الإعلام العسكري ضمن إطار إعلامي موحد للقوات المسلحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يأتي هذا الاجتماع في إطار مسيرة التكامل العسكري الوثيق بين القوات المسلحة في دول مجلس التعاون، ولما يمثله الإعلام العسكري كجانب مهم من جوانب التكامل العسكري الخليجي المشترك. (وام)