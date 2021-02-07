شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: لن نرفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها في الملف النووي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - واشنطن - أ ف ب

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأحد، أنه لن يرفع العقوبات المفروضة على إيران، ما دامت لا تحترم التزاماتها في الملف النووي.

ورداً على سؤال لشبكة «سي بي إس» عن إمكان رفع العقوبات لإقناع طهران بالعودة إلى طاولة المفاوضات بهدف إنقاذ الاتفاق النووي، أجاب بايدن «كلا». وعندما سألته الصحفية عما إذا كان على الإيرانيين أن «يوقفوا أولاً تخصيب اليورانيوم» هز برأسه إيجاباً.

"منافسة قصوى»

وأكد الرئيس الأمريكي أن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل «منافسة قصوى» مع تأكيده أنه يريد تجنب أي «نزاع» بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وأوضح بايدن أنه لم يتحدث بعد الى نظيره الصيني شي جينبينغ ملاحظا أن ليس هناك «ي سبب لعدم الاتصال به»، لكنه اضاف بحسب مقتطفات من المقابلة: «نه (شي) قاس جدا. ليس هناك ذرة من الديموقراطية في شخصه، ولا أقول ذلك من باب الانتقاد، إنها الحقيقة فقط».