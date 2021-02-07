شكرا لقرائتكم خبر عن «سيجنال» و«تيليجرام» أكبر المستفيدين من كبوة «واتس آب» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد – محمد الدسوقي

بعدما أعلن تطبيق التراسل الفوري «واتس آب» شروطاً جديدة متعلقة بالبيانات الشخصية، ومنع مستخدميه الذين يرفضون الموافقة عليها من استعمال حساباتهم اعتباراً من الثامن من فبراير/ شباط الجاري، ولكنه قرر تأجيلها إلى منتصف مايو / أيار المقبل، تسبب ذلك في حدوث موجة من النزوح إلى برامج منافسة جاء أبرز المستفيدين منها تطبيقي «سيجنال» و«تيليجرام».

موقع «سينسور تاور» نشر تقريراً يفيد بأن «تيليجرام» جاء في أعلى قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها عبر متجر «بلاي ستور» خلال يناير/ كانون الثاني الماضي، بحوالي 63 مليون عملية تنزيل، بزيادة بلغت 3.8 ضعف الفترة نفسها من العام الماضي، إضافة إلى أنه حل أولاً في تطبيقات المراسلة على متجر «آب ستور».

فيما تصدر تطبيق المراسلة «سيجنال» قائمة التطبيقات الأكثر تحميلاً على متجري «أبل ستور» و«جوجل بلاي» في بلدان عدة منذ إعلان منافسته في ديسمبر / كانون الأول الماضي، منذ إعلان «واتس آب».

وأوضح «سينسور تاور» أن تحديث «واتس آب» جاء في مصلحة التطبيقات البديلة؛ إذ خسر تطبيق المحادثات الفورية الأخضر ملايين المستخدمين، بينما حقق تطبيق «سيجنال» للتراسل ارتفاعاً قياسياً في معدل تحميلاته، بينما صعد «تيليجرام» من المركز التاسع في ديسمبر 2020 إلى المركز الأول.