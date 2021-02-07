برعاية محمد بن زايد.. سيف بن زايد يشهد حفل تخريج كلية الشرطة

دبي: ”الخليج 365”

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، الأحد، حفل كلية الشرطة لتخريج الدفعة الـ32 من مرشحي الضباط، ودورة الجامعيين الـ31 ودورة الجامعيات الـ15، في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وقدم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، التهاني للخريجين بعد أن أصبحوا مؤهلين ومتسلحين بالعلم والمعرفة والمهارات في مجال العمل الشرطي التي تؤهّلهم لتحمل مسؤولياتهم الوطنية، وعلى ما حققوه من تفوق ونجاح، داعياً إيّاهم إلى مواصلة التعلم وبذل الجهد والمثابرة لاكتساب الخبرات اللازمة التي تمكنهم من رد الجميل والعرفان للوطن وقيادته الرشيدة لتبقى دولة الإمارات العربية المتحدة واحة أمن وأمان، وتكون من أفضل دول العالم أمناً واستقراراً.

وعند وصول الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، استأذن قائد الاستعراض من سموه البدء بمراسم حفل التخرج وأنشد الطلبة شلة وطنية بعنوان «حيّ الأسد» تتغنى كلماتها بإنجازات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، من كلمات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، والتي جاء فيها «حيّ الأسد بوخالد وحيّ السند... يا واقف بحرب اليمن خصمك قعد... لبوات ترضعنا الزئير من المهد... والشبل يطلع للأسد عزم ويلد... ما كل من يابت ولد... يابت ولد... جينات في دم الأسود الكاسرة... القسورة من ظهر أبوه القسورة... شبل الأسد في مخلبه شق المهد... ما كل من يابت ولد... يابت ولد».

وأدى الخريجون القسم القانوني على الإخلاص للإمارات، ورئيسها، واحترام دستورها وقوانينها والعمل بصدق وأمانة، وطاعة كل ما يصدر إليهم من أوامر، وتم تسليم علم الكلية من الدفعة الخريجة إلى الدفعة التي تليها، حيث عزفت الموسيقى سلام العلم والسلام الوطني، ثم هتف الخريجون بعدها ثلاثاً بحياة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منشدين شلة بعنوان «كلنا خليفة» ومطلعها «كلنا إحنا خليفة... دارنا دار السلام.. دار زايد بوخليفة، شأنها عالي المقام»

والتقط الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، صورة تذكارية مع الطلبة الخريجين.

حضر حفل التخريج، سمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان عضو المجلس التنفيذي بإمارة أبوظبي، وناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وعدد من الشيوخ، ومحمد بن سعيد البادي وزير الداخلية السابق، وعدد من الوزراء والمسؤولين في الدوائر والمؤسسات المحلية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى الدولة.

كما حضر الحفل، الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، وعبدالله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، واللواء الركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي رئيس مجلس التطوير المؤسسي بالوزارة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء سالم علي مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، والقادة العامون للشرطة بالدولة، وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة والشرطة، والضباط المتقاعدين بالوزارة، ورؤساء وفود الطلبة الخريجين من الدول العربية الشقيقة، وأولياء أمور الخريجين.