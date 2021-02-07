دبي تسعى لتطعيم 50% من سكانها بنهاية مارس و100% آخر العام

دبي:”الخليج 365”

أكد الدكتور عامر أحمد شريف، رئيس مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي أن دولة الإمارات، اتبعت استراتيجية واضحة في التصدي لجائحة كوفيد-19 منذ وقت مبكر منذ بدء هذه الأزمة العالمية، وهو ما أسهم إلى حد كبير في تفادي الأسوأ من تبعاتها السلبية، وأنها اليوم أصبحت من الدول الرائدة على الصعيد العالمي في توفير اللقاح المضاد للفيروس للمجتمع بالمجان بهدف توفير أعلى مستويات السلامة والصحة لجميع أفراد المجتمع.

وقال الدكتور شريف، في لقاء مع قناة بلومبيرج العالمية، الأحد، إن حكومة دبي حريصة على إتمام التطعيم لنحو 50% من سكان دبي بنهاية مارس 2021، مع توقع الوصول إلى نسبة 100% من سكان الإمارة من البالغين الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على اللقاح بنهاية العام الجاري، ونوه بأن حملة التطعيم تلقى استجابة كبيرة من أفراد المجتمع رغم أن التطعيم ليس إجبارياً.

ورداً على سؤال حول توفير اللقاحات المختلفة في دبي، أكد الدكتور عامر شريف أن حكومة دبي لا تدخر جهدا في توفير اللقاح لسكانها من مواطنين ومقيمين، بما في ذلك لقاحات فايزر- بايونتيك، وأسترازينيكا- أكسفورد، وسينوفارم، مؤكداً أنه من خلال التواصل المستمر مع ممثلي شركة فايزر في المنطقة، فقد تم تأكيد وصول شحنات إضافية من اللقاح إلى دبي قريباً.

ولفت الدكتور شريف إلى أن الإمارات تعزِّز قدراتها وبنيتها التحتية في مجال التجارب الإكلينيكية والتكنولوجيا الحيوية، وكذلك توطيد الشراكة مع لاعبين رئيسيين في هذا المجال.

وقال إن دولة الإمارات استوعبت العديد من الدروس المستفادة من خلال الموجة العالمية الأولى للوباء، وتمكنت من بناء استراتيجية مكافحة متكاملة الجوانب تتضمن وضع العديد من التصورات لكافة السيناريوهات المحتملة للوضع الوبائي عالمياً، وخطط العمل التي تكفل التعامل بأعلى مستويات الكفاءة مع كافة تلك السيناريوهات.

وفي إجابته عن سؤال حول قدرة دبي على رفع الطاقة الاستيعابية لنظامها الصحي للتعامل مع أي ارتفاع في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، أوضح الدكتور عامر شريف أن دبي نجحت من خلال الشراكة بين قطاعيها الخاص والحكومي، وبالتنسيق مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا في دبي، وبإشراف اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي، في إيجاد آليات عمل فعالة تتسم بالمرونة وتعزز القدرة على رفع الطاقة الاستيعابية للمنظومة الصحية في الإمارة.

وحول الحاجة إلى فرض المزيد من الإجراءات الصارمة لمواجهة كوفيد-19 في دبي، أكد الدكتور شريف أن الحفاظ على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع تمثل أولوية مطلقة للقيادة الرشيدة، وقال إن القرارات التي يتم اتخاذها في دبي تقوم على مراقبة دقيقة لتطورات الوضع محلياً وعالمياً، وهناك مرونة كبيرة وسرعة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.