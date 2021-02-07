تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسي.. مساعدات عاجلة من مصر للشعب السوداني

الشارقة - اميمة ياسر -

أرسلت مصر، اليوم الأحد، مساعدات طبية وغذائية للشعب السوداني، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وذكرت صحيفة "اليوم السابع"، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وفى إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب السودانى الشقيق فى مختلف الأزمات والمحن.

وأضافت الصحيفة أنه أقلعت ثلاث طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة إلى مطار الخرطوم الدولى بجمهورية السودان محملة بأطنان من المساعدات الطبية والغذائية المقدمة من وزارة الصحة المصرية وجامعة الدول العربية إلى جمهورية السودان الشقيقة للمساهمة فى تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنيين السودانيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجانب السوداني أعرب عن عميق الشكر والإمتنان بالجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية قيادةً وحكومةً وشعبًا للوقوف بجانبها فى أوقات المحن والشدائد، مؤكدًا على أهمية تلك المساعدات فى مساندة قطاع الصحة السودانى.

يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.