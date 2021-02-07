شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب للأعضاء: "اشهدوا على أنفسكم..انتوا بتضيعوا الوقت بالكلام " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدد المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، تأكيده على النواب بالاختصار فى وقت الكلمة خلال التعقيب على بيانات الوزراء حتى لا يضيعوا الوقت ويمنحوا الفرصة لغيرهم من الأعضاء للكلمة.

وقال رئيس المجلس للأعضاء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة الآن، والتى تشهد تعقيب النواب على بيان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "اشهدوا على أنفسكم انتوا بتضيعوا وقت زملاءكم، بلاش قصة قولى إيه المطلوب عل طول، أرجو الاختصار أنا ممكن أقعد لحد الليل، بس انتوا وراكم شغل ولجان".

وتأتى هذه الجلسات، استكمالًا للبداية الرقابية القوية لمجلس النواب، فى ضوء قرار استدعاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج خلال الفترة (2018-2020) فى جلسات عامة متتالية، لاسيما فى ظل ما تبين للجنة العامة من وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور فى تنفيذ البرنامج، حيث شهدت الأسابيع الثلاث الماضية الاستماع إلى رئيس الوزراء و26 وزيرا.



الجلسة العامة لمجلس النواب (27)





