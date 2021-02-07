شكرا لقرائتكم خبر عن 6 من نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى ضيافة ”الخليج 365”.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف الخليج 365 وجريدة صوت الأمة اليوم 6 من ممثلو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى مجلسى الشيوخ والنواب، لمناقشة أدائهم خلال الفترة الماضية، وما يستهدفونه خلال الفترة المقبلة.

النواب الستة الذين حضروا ندوة الخليج 365 وصوت الأمة، هم عمرو درويش وأحمد قناوى وهيام الطباخ وراجية الفقى ومنال ماهر ومحمد تيسير مطر.

وكشف النواب الستة، تفاصيل انضمامهم لتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وكواليس ترشحهم وتعيينهم بمجلس النواب والشيوخ، وردوا على كثير من الاستفهامات التى تثار عنهم بعد ظهورهم اللافت للنظر خلال الفترة الماضية.

وتنشر تفاصيل الندوة لاحقا.