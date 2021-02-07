شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: علاقتنا بأعضاء النواب جيدة ونتعاون لخدمة الوطن والمواطن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن علاقة الوزارة مع أعضاء مجلس النواب وأعضاء لجنة الإدارة المحلية جيدة للغاية، وهناك احترام وتعاون وتنسيق متبادل بين الجانبين خلال الفترة الماضية.

وقال وزير التنمية المحلية: "إننا جميعًا أسرة واحدة لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق مصالحهم".

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وبحضور وزير التنمية المحلية.

وتناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، الأحد، بيان وزير التنمية المحلية الذى ألقاه أمام المجلس، وما اتخذه المجلس من قرار بإحالته، والمناقشات التى دارت حوله بالجلسة العامة إلى لجنة الإدارة المحلية فى ملفات (الصناديق الخاصة بالوحدات المحلية - تقنين أوضاع اليد واسترداد أملاك الدولة - التصالح فى مخالفات البناء - تطوير المواقف والساحات - الأسواق العشوائية - تراخيص المحال - انتظار المركبات)، لتعظيم وتحصيل مستحقات الدولة وزيادة موارد الخزانة العامة للدولة والمحافظات، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية.