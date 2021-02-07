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إصابات كورونا في العالم تتجاوز 105.8 ملايين

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محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك - ( د ب أ )
بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس المستجد 105 ملايين و852ألفا و779 حالة وذلك حتى الساعة 13:32 بالتوقيت العالمى الموحد اليوم الأحد، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب مرض (كوفيد-19) وهو المرض الناجم عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد فى وفاة مليونين و311 ألفا و25 شخصا، بحسب تلك البيانات.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل والمملكة المتحدة وروسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وتركيا وألمانيا وكولومبيا والأرجنتين والمكسيك وبولندا وجنوب أفريقيا وإيران.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والمكسيك والهند والمملكة المتحدة وإيطاليا وفرنسا.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة لإصابات كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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