الكويت تسجل 962 إصابة جديدة بـ«كورونا»



ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل 962 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 170998، في حين تم تسجيل حالتي وفاة اليوم بـ«كورونا»، ليصل إجمالي حالات الوفيات إلى 966.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي، إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض «مخالطة لحالات تأكدت إصابتها، وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها».

وأوضح أن عدد الحالات في العناية المركزة 83 حالة تتلقى الرعاية الصحية. وعن حالات الشفاء، قال السند، إنه تم تسجيل 445 حالة شفاء من المصابين بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 161538 حالة.



