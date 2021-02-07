مقتل 9 أشخاص وفقدان العشرات جراء فيضانات في الهند



ابوظبي - سيف اليزيد - قال مسؤولون في الهند، إن تسعة أشخاص لقوا حتفهم وظل أكثر من 150 شخصاً في عداد المفقودين بعد أن انفصل جزء كبير من نهر جليدي عن أحد التلال، اليوم الأحد، وسقط في نهر، ما تسبب في فيضان عارم في شمالي الهند.

ووقع الحادث بالقرب من منطقة جوشيمات بولاية أوتارخاند الجبلية وألحقت المياه الفائضة التي تحمل كسرات الجليد أضراراً بمشروعين للطاقة المائية كانا تحت الإنشاء وجرفت جسراً.

وقال إس.إس.ديسوال، المدير العام لشرطة الحدود الهندية التبتية، إنه تم انتشال تسع جثث في موقع مشروع صغير للطاقة على نهر ريشيجانجا. وأضاف أن البحث لايزال جارياً عن آخرين.

وقال ديسوال: «كانت أعداد كبيرة من العمال يعملون هناك». وكانت شرطة الحدود الهندية التبتية هي أول من أسرع لمواجهة حالة الطوارئ في موقع الحادث بمنطقة الهيمالايا، على ارتفاع نحو ألفي متر فوق مستوى سطح البحر.

وقال أوم براكاش رئيس حكومة ولاية أوتارخاند لقناة «سي.إن.إن نيوز 18» التلفزيونية، إن ما بين 100 إلى 150 عامل فقدوا في مشروع ريشيجانجا.

بينما قال رئيس شرطة الولاية، أشوك كومار، إن 50 شخصاً فقدوا في مشروع ريشيجانجا للطاقة الكهرومائية.

وقال وزير الداخلية الاتحادي أميت شاه: «حدثت كارثة كبيرة بالقرب من جوشيمات، انكسرت كتلة من نهر جليدي وسقطت في نهر، كما أن منسوب المياه يرتفع في نهري ريشيجانجا وألاكاناندا».

وأضاف: «نعلم أن هناك بعض الضحايا، لكن ليس لدينا تفاصيل بعد».



