التحالف: تدمير مسيّرة حوثية أطلقت باتجاه السعودية

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 40 دقيقة

أعلن التحالف لدعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي، أن قوات التحالف المشتركة تمكنت صباح اليوم من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.

وأكد التحالف، أن ميليشيا الحوثي تنتهك القانون الدولي الإنساني بمحاولات استهداف المدنيين.

كما أضاف “نتخذ الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني”.