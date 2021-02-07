بايدن: الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات على إيران لإعادتهم لطاولة المفاوضات

كتبت أسماء لمنور في الأحد 7 فبراير 2021 07:10 مساءً - منذ 49 دقيقة

آخر تحديث: 7 - فبراير - 2021 6:21 مساءً

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة لن ترفع العقوبات على إيران لإعادتهم لطاولة المفاوضات.

وأضاف بايدن أن إيران لا تحترم التزاماتها في الاتفاق النووي.

وردا على سؤال لشبكة ”سي بي اس“ عما إذا كان على الايرانيين أن ”يوقفوا أولا تخصيب اليورانيوم“ هز برأسه إيجابا.

وفي الشأن الصيني قال بايدن إن الخصومة بين الولايات المتحدة والصين ستتخذ شكل ”منافسة قصوى“، مع تأكيده أنه يريد تجنب أي ”نزاع“ بين أكبر قوتين اقتصاديتين.

وأوضح أنه لم يتحدث بعد إلى نظيره الصيني شي جينبينغ ملاحظا أن ليس هناك ”أي سبب لعدم الاتصال به“،

وأضاف بايدن: ”إنه قاس جدا، ليس هناك ذرة من الديموقراطية في شخصه، ولا أقول ذلك من باب الانتقاد، إنها الحقيقة فقط“ بحسب “إرم نيوز”.