السلطات منعت احتجاجاتهم السابقة.. الأساتذة المتعاقدون في الدارالبيضاء يتوعدون أمزازي باعتصام وإضراب عن الطعام

جدة - عبدالحي حسين - على الرغم من منع السلطات في الدارالبيضاء مسيرتهم الاحتجاجية، التي خاضوها، الأسبوع الماضي؛ يستعد الأساتذة المتعاقدون تحت لواء “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، في الدارالبيضاء، إلى الدخول في إضراب عن الطعام لمدة 24 ساعة، الخميس المقبل، بالإضافة إلى دخولهم في اعتصام أمام الأكاديمية الجهوية للتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، في المدينة نفسها.

وأوضح ربيع الكرعي، منسق جهة الدارالبيضاء-سطات، في حديثه مع “اليوم24″، اليوم الأحد، أن “الإضراب عن الطعام يخص فقط أعضاء مكتب التنسيقية الجهوية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد في الدارالبيضاء-سطات”، مضيفا، أن “الدعوة تبقى مفتوحة في وجه عموم الأساتذة، من أجل الرد على سرقة أجورنا، وكذلك من أجل صرف أجور أساتذة فوج 2020، ومنحة فوج 2021″.

ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن ” خطوة الإضراب عن الطعام، تبقى نوعية، ومنعطفا جديدا في المعركة الاحتجاجية، التي يخوضها الأساتذة”، مشيرا إلى أنه “لم يسبق للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد الدخول في الإضراب عن الطعام”، مشددا على أن ” هذا يدل على عدم استجابة الوزارة لمطالبنا، ونهجها سياسة الآذان الصماء”.

وأعلنت التنسيقية الجهوية للأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد في جهة الدارالبيضاء خوض مسيرة احتجاجية في سيدي بنور، يوم الأربعاء المقبل.

يذكر أن الأساتذة المتعاقدين، أعلنوا سلسلة من الإضرابات احتجاجات ، خلال شهر فبراير الجاري ومارس المقبل، احتجاجا على ما أسموه بـ”سياسة الآذان الصماء”، التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، إذ يطالبون الحكومة بإدماجهم في أسلاك الوظيفة العمومية