هل سيتم تغيير اسم زنقة الجزائر في الدارالبيضاء إلى “الكركرات” ؟ نائب العمدة يوضح

جدة - عبدالحي حسين - أثار مقترح أحد المنتخبين، خلال دورة شهر فبراير، في مجلس المدينة، الخميس الماضي، الرامي إلى اطلاق اسم الكركرات على زنقة الجزائر الشهيرة وسط مدينة الدارالبيضاء، نقاشا في صفوف نشطاء في وسائط التواصل الاجتماعي.

وتعليقا على الموضوع المذكور، نفى عبد الكريم الهويشري، نائب عمدة الدارالبيضاء، تغيير اسم زنقة الجزائر، وتعويضه باسم آخر، مبرزا أن كل ما حدث أن أحد المنتخبين تساءل في كلمة عابرة عن إمكانية تسميتا بزنقة الكركرات، ولم يقدم مقترحا في هذا الموضوع من الأساس.

وأوضح المتحدث نفسه، وهو عضو مجلس جماعة الدارالبيضاء ورئيس مقاطعة البرنوصي، في حديثه مع “اليوم24″، أن تغيير أسماء الأزقة، والشوارع يتم وفقا لمساطر، وإجراءات معينة.

وأورد عبد الكريم الهويشري أنه، في العادة، يتم اقتراح أسماء الأزقة، والشوارع، من طرف المقاطعات المعنية، ويتم التصويت على عليها من طرف مجالس المقاطعات نفسها.

وتابع المتحدث نفسه أن المقاطعات ترفع ملتمسا في موضوع تغيير أسماء الأزقة والشوارع إلى مجلس المدينة، الذي بدوره، يبرمجها من أجل التصويت عليها، وهذا لم يحدث، إلى حدود الآن، في موضوع زنقة الجزائر.