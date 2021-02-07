مسلسل “قيامة أرطغرل” يدفع بأمريكية إلى اعتناق الإسلام.. “خديجة” تحكي قصتها

جدة - عبدالحي حسين - اعتنقت أمريكية، تبلغ من العمر 60 سنة، الإسلام، نتيجة تأثرها بمسلل “قيامة أرطغرل”، وشخصية المتصوف محي الدين بن عربي، والرسائل الدينية في حواراته فيه.

واختارت الأمريكية المذكورة تسمية نفسها بعد اعتناقها الإسلام، خديجة، عقب تأثرها الشديد بالمسلسل التاريخي التركي، الذي يتناول سيرة أرطغرل غازي، والد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

وتعيش خديجة في بلدة صغيرة في ولاية ويسكنسن، شمالي الولايات المتحدة الأمريكية، وهي أم لـ6 أبناء.

وفي مقابلة مع وكالة الأناضول التركية، نُشرت، أمس السبت، تحدثت خديجة عن رحلتها مع “قيامة أرطغرل”، التي انتهت باعتناقها الإسلام.

وتابعت خديجة مسلسل “قيامة أرطغرل” صدفة على منصة نتفلكس، مكتشفة من خلاله الدين الإسلامي، كونه يتحدث عن ” الإسلام، والسلام، والعدل، ونصرة المظلومين”، لتعجب بشخصيات أرطغرل، وطورغوت، وسلجان خاتون.

وأضافت خديجة، في حديثها للأناضول، أن المتصوف محي الدين بن عربي أصبح شخصيتها المفضلة في المسلسل، وأن كلماته أثرت فيها كثيرا، وكانت تدفعها إلى البكاء، أحيانا، وأن الرسائل الدينية في حواراته في المسلسل أكسبت حياتها معنى جديدا.

وشرعت خديجة تزامنا مع مشاهدتها للمسلسل في البحث عن الإسلام، وتاريخه، لتصبح بفضله مهتمة بالتاريخ الإسلامي، وتاريخ الإمبراطورية العثمانية.

وتابعت المتحدثة نفسها: “أعجبت كثيرا بالقيم الأخلاقية لدى شخصيات المسلسل، وعلى الرغم من كوني مسيحية كاثوليكية، إلا أنني بدأت أهتم بالإسلام. كان ظهور المسلسل أمامي بمثابة إشارة ما، وبدأت أشعر بارتياح وسكينة، وبفضله وجدت إجابات للأسئلة، التي كانت تدور في ذهني، وفي النهاية اتضحت لي الأمور.”

وأوضحت خديجة أنها بدأت في قراءة ترجمة تفسير القرآن باللغة الإنجليزية، لمعرفة معلومات أكثر عن الدين الإسلامي، عندما قررت اعتناق الإسلام.

وزادت خديجة: “عندما تأكدت من أنني الآن أؤمن بالإسلام بحثت عبر الأنترنت، فوجدت أنه لا يوجد سوى مسجد صغير في البلدة، التي أعيش فيها. ذهبت إلى هناك، ووجدت أن كل المسلمين، الذين رأيتهم يتسمون باللطف والاحترام. وهناك نطقت بالشهادتين، وغيرت اسمي إلى خديجة.”

وأكدت الأمريكية نفسها أن دخولها الإسلام أشعرها بالراحة النفسية، وساعدها في التخلص من أدوية تعاطتها بسبب القلق، والضغط النفسي.

وتدور أحداث مسلسل “قيامة أرطغرل” في القرن الـ13 الميلادي، في الفترة، التي سبقت تأسيس الدولة العثمانية، ويتناول سيرة حياة أرطغرل بن كوندوز ألب، زعيم قبيلة قايي، أحد قبائل أتراك الأوغوز المسلمين.