بنعبد الله: يجب التعاطي بأريحية مع مظاهر التعبير وإطلاق سراح معتقلي الريف وجرادة

جدة - عبدالحي حسين - طالب الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بنيل بنعبد الله، اليوم الأحد، الدولة، ب”التعاطي بأريحية مع مظاهر التعبير عن الرأي وطي ملفات مؤلمة”.

وقال بنعبد الله، اليوم الأحد خلال أشغال اللجنة المركزية لحزبه، إنه يحب احتواء مظاهر التعبير التي تعرفها البلاد، وإطلاق سراح معتقلي حراك الريف وجرادة، للاعداد للانتخابات المقبلة في أجواء انفراج.

واعتبر بنعبد الله، أن “معركة الديمقراطية تحتاج لديمقراطيين”، موجها دعوة للمثقفين والفاعلين للمشاركة في هذا الورش بالقول: “أتوجه للفئات المتنورة المساهمة في إنجاح هذه المعركة”.

دعوات بنعبد الله لاحتواء الأشكال التعبيرية، تأتي تزامنا مع احتجاجات عرفتها مدينة الفنديق نهاية هذا الأسبوع بسبب إغلاق المعبر الحدودي مع سبتة المحتلة.