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الرئيس الأمريكي يرفض رفع العقوبات المفروضة على إيران

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 7 فبراير 2021

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأحد، أن إدارته لن تلغي العقوبات التي فرضتها الإدارة السابقة على إيران، قبل أن توقف طهران عمليات تخصيب اليورانيوم.

 

وقال بايدن في تصريحات له وفقا للعربية: لن ترفع العقوبات ما دامت إيران لا تحترم التزاماتها النووية، موضحًا أنه يجب أن تتوقف إيران عن تخصيب اليورانيوم قبل الحديث عن المفاوضات.

 

وأضاف: أميركا لن ترفع العقوبات عن إيران لإعادتها لطاولة المفاوضات.

 

كما قال إن الرئيس الصيني لا يتمتع بذرة واحدة من الديمقراطية.⁦‪  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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