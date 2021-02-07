شكرا لقرائتكم خبر عن ميانمار: عشرات الآلاف ينضمون إلى أكبر الاحتجاجات منذ عام 2007 والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

شهدت ميانمار أكبر احتجاجات لها منذ أكثر من عقد ، حيث احتشد عشرات الآلاف ضد الانقلاب العسكري وطالبوا بالإفراج عن الزعيمة المنتخبة أونغ سان سو كي.

وهتفت الحشود في مدينة يانغون الرئيسية “لا نريد دكتاتورية عسكرية. نريد الديمقراطية”، كما عقدت التجمعات في أكثر من اثنتي عشرة مدينة أخرى، ولم يعلق الجيش بعد على المعارضة المتزايدة لانقلاب يوم الاثنين.

وبعد أن تمت استعادة الوصول إلى الإنترنت الآن بعد انقطاع دام يومًا كاملاً، فشل قطع الإنترنت الذي فرضه الجيش في كبح جماح المحتجين. اللذين كتب بعضهم على إحدى اللافتات “احترموا تصويتنا” ، في إشارة إلى فوز “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” في انتخابات نوفمبر.

كانت احتجاجات يوم الأحد في يانغون هي الأكبر منذ ما يسمى بثورة الزعفران في عام 2007 ، وسارت حشود نحو ميدان سولي باجودا في وسط المدينة بينما كانت سيارات الشرطة وضباط مكافحة الشغب متمركزين بالقرب من جامعة يانجون. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع اعمال عنف.

كما نُظمت احتجاجات أصغر في ناي بي داو وماندالاي ، ثاني أكبر مدينة في البلاد. كما وردت أنباء عن إطلاق أعيرة نارية في مولامين لكن لم يصب أحد بأذى وفقاً لـ BBC .

وتجدر الإشارة إلى أن جيش ميانمار استولى على السلطة بعد أن زعم قادته أن انتخابات نوفمبر كانت مزورة. وأعلن الحكام حالة الطوارئ لمدة عام وتمركزوا في العاصمة ناي بي داو، كما وُضعت السيدة سان سوكي وكبار قادة حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية ، بمن فيهم الرئيس وين مينت ، قيد الإقامة الجبرية.