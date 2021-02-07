فلسطين تسجل 824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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سجلت فلسطين خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس “كوورنا” و528 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم، أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 93.9 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.0 %، ونسبة الوفيات 1.1 % من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 64 مريضًا في غرف العناية المركزة، بينهم 14 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.