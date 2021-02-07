الحوامل يعطين أجساماً مضادة واقية من كورونا لأطفالهن

لندن ـ وكالات: توصلت دراسة جديدة إلى أن النساء الحوامل المصابات بفيروس كورونا قد يكون بإمكانهن إعطاء أجسام مضادة واقية لأطفالهن الذين لم يولدوا بعد. ووجد الباحثون في فيلادلفيا أن الأجسام المضادة لفيروس كورونا يمكن أن تنتقل إلى مشيمة الجنين إذا أصيبت الأم بالفيروس أثناء الحمل، ويمكن أن تكون هذه النتائج جيدة للأمهات المقبلات على الإنجاب، لكن الباحثين يقولون إنهم غير قادرين على التأكيد على وجه اليقين من أن مولود الأم المصابة بكورونا آمن تمامًا من الإصابة. وبحثت الدراسة عن الأجسام المضادة في عينات دم الأم وكذلك دم الحبل السري بعد المخاض مباشرة، حيث إن دم الحبل السري هو انعكاس دقيق لدم الوليد وقت الولادة. وثبتت إصابة 83 امرأة من أصل 1471 امرأة في الدراسة، التي استمرت بين 9 أبريل و 8 أغسطس من العام الماضي بفيروس كورونا، وتم العثور على أجسام مضادة في دم الحبل السري لـ 72 (87%) من أطفالهن. ووجد الباحثون أيضًا أن الطفل يرث المزيد من الأجسام المضادة إذا كان لدى الأم عدد كبير من الأجسام المضادة، في حين أن الأم التي لديها عدد قليل فقط من الخلايا المناعية ستنقل عددا أقل منها لطفلها، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.