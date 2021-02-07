عقار لعلاج النقرس يقلل حاجة مرضى كورونا للأكسجين

لندن ـ وكالات: توصلت دراسة حديثة إلى أن عقارًا يستخدم عادة لعلاج داء النقرس قد يقلل حاجة مرضى فيروس كورونا الذين يتم نقلهم إلى المستشفى للأكسجين. ويقول باحثون من البرازيل إن بالإمكان إعطاء عقار “الكولشيسين” لمرضى كورونا الذين يعانون من الأعراض المتوسطة إلى الشديدة لمساعدتهم على التعافي بشكل أسرع. وأظهرت الدراسة التي شملت 75 شخصًا أن حبوب عقار الكولشيسين ساعدت في تقليل الوقت الذي يحتاجه المرضى لأنابيب التنفس بأكثر من الثلث، من ستة أيام ونصف إلى أربعة أيام. ويستخدم الكولشيسين بالفعل في علاج ومنع الالتهابات الجهازية، وهي سمة من سمات النقرس وكذلك الحال بالنسبة للحالات الشديدة من مرضى فيروس كورونا، والدواء مشتق من زهرة الزعفران السامة الموجودة في أوروبا، والتي استخدمت كعلاج تقليدي لتورم المفاصل منذ 1500 قبل الميلاد. ويمنع الدواء خلايا الدم البيضاء من المبالغة في رد فعلها للعدوى، مما قد يؤدي إلى فشل الأعضاء والموت. ووجدت دراسة أجراها علماء كنديون الأسبوع الماضي أن جرعة يومية من نفس العقار قللت من خطر دخول مرضى فيروس كورونا إلى المستشفى بنسبة 25%.