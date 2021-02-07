حكيمي يحسم موقفه من العودة إلى ريال مدريد

وكان حكيمي انتقل من الميرنجي إلى إنتر ميلان في الصيف الماضي نظير 40 مليون يورو، وذكرت بعض التقارير أن اللاعب قد يعود إلى ريال مدريد.

ووفقًا لموقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي، فإن حكيمي ووكيله لا يساورهما أي قلق بشأن أنباء الرحيل عن إنتر ميلان، لا سيما أن اللاعب سعيد مع النيراتزوري.



وأشار الموقع الإيطالي إلى أن حكيمي ليست لديه أي نية لمغادرة إنتر ميلان في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن إنتر يعتبر حكيمي أحد اللاعبين الرئيسين في مشروع النادي، إلى جانب روميلو لوكاكو ونيكولو باريلا.

وذكر أن إنتر سيبدأ تسديد أموال صفقة حكيمي لريال مدريد في شهر آذار المقبل، بالاتفاق مع فلورنتينو بيريز، رئيس النادي الملكي.