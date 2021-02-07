تحذير من زيادة وتيرة تفشي وباء كورونا في دولة مجاورة للعراق

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأحد عن تسجيل 317 إصابة جديدة بالفيروس التاجي خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل 386 إصابة أمس، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا العدوى بواقع خمس حالات وفاة جديدة، مقابل أربع وفيات في اليوم السابق، وتماثل 278 مريضا للشفاء.وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 370278 إصابة مؤكدة منها 6402 حالة وفاة و361515 حالة شفاء و2361 حالة نشطة 408 منها حرجة.

وحذر المتحدث باسم وزارة الصحة أثناء مؤتمر صحفي متلفز اليوم من أن السلطات ترصد ارتفاعا في معدل الإصابات بكورونا في الآونة الأخيرة، لافتا خاصة إلى تدهور الوضع الوبائي في العاصمة الرياض التي تخطت في الفترة الأخيرة عتبة الـ100 إصابة يوميا (و سجلت هناك خلال آخر 24 ساعة 153 إصابة).



كما أشار المتحدث إلى ارتفاع عدد الحالات الحرجة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في المملكة.