21 فبراير.. إيران تعد لانتهاك نووي جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت إيران، الأحد، عن خطوة جديدة في طريق التملص من التزاماتها الدولية فيما يخص ملفها النووي.

وقال وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، إن 21 فبراير/شباط الجاري هو الموعد النهائي لوقف الالتزام بالبروتوكول الإضافي للاتفاق النووي.



والجمعة الماضية، عقد البيت الأبيض، اجتماعا لمناقشة "نووي إيران"، في إشارة للطبيعة الملحة التي يشعر بها الرئيس الأمريكي جو بايدن حيال طهران.

كما ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إيران وقضايا أخرى في اجتماع افتراضي مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا في الوقت الذي تدرس فيه المجموعة كيفية إحياء الاتفاق النووي الإيراني.

ومثلت تلك المحادثات رفيعة المستوى أحدث خطوات إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة لاستكشاف كيفية احياء الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع الدول الكبرى عام 2015 ولكن الرئيس السابق دونالد ترامب تخلى عنه في 2018.

