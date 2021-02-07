فلسطين.. 14 وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت فلسطين 14 حالة وفاة و824 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 9 حالات وفاة بالضفة الغربية و3 حالات بالقدس الشرقية و2 في قطاع غزة.

وأضافت، في بيان، أنه تم تسجيل 428 إصابة في الضفة الغربية و144 في قطاع غزة و252 بالقدس الشرقية.

وبالمقابل أشارت إلى تسجيل 245 حالة شفاء من الفيروس بالضفة الغربية و214 في قطاع غزة و69 بالقدس الشرقية.

وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، الأحد، أن نسبة الشفاء من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.9%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

وأشارت وزيرة الصحة إلى وجود 64 مريضا في غرف العناية المكثفة، بينهم 14 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

ووفقا لمعطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي الإصابات منذ بدء الجائحة 182 ألفا و541 إصابة تعافى منهم 171 ألفا و592 فيما تم تسجيل 2058 حالة وفاة.