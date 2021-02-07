السلطات الصحية الروسية تسجل خلال آخر 24 ساعة أدنى حصيلة وفيات جديدة بكورونا منذ أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 7 فبراير 2021

متابعات_ الخليج 365

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال آخر 24 ساعة أدنى حصيلة وفيات جديدة بفيروس كورونا منذ 22 أكتوبر العام الماضي، فيما تراجع معدل الإصابات اليومية إلى أدنى مستوى منذ نهاية الخريف.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصد 16048 إصابة جديدة بالوباء خلال الساعات الـ24 الماضية (مقابل 16627 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 22 أكتوبر العام الماضي عندما تم تسجيل 15971 إصابة.

ولا تزال حصيلة الإصابات الجديدة بكورونا عند مستوى الـ16 ألفا لليوم الخامس على التوالي.

وتتوزع الإصابات الجديدة بين كافة أقاليم روسيا الـ85، في مقدمتها العاصمة موسكو (2028 حالة) وثاني أكبر مدن البلاد سان بطرسبورغ (1175 حالة)، ولم تظهر أعراض الإصابة لدى 10.8% من المرضى الجدد.

وارتفعت حصيلة ضحايا مرض "كوفيد-19" الذي يسببه كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة بواقع 432 حالة وفاة (مقابل 497 وفاة أمس)، ما يمثل أدنى حصيلة يومية منذ 30 نوفمبر عندما تم رصد 368 وفاة.

وتماثل 19884 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا خلال آخر 24 ساعة.

وأصبح إجمالي عدد الإصابات بكورونا التي سجلت في روسيا منذ بداية الجائحة ثلاثة ملايين و967281 إصابة مؤكدة، منها 76661 حالة وفاة، و434410 حالات نشطة، وثلاثة ملايين و456210 حالات شفاء