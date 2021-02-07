شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسلم كمبوديا 600 ألف جرعة من لقاح سينوفارم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بنوم بنه - أ ف ب

سلمت الصين 600 ألف جرعة من لقاح شركة سينوفارم ضد فيروس كورونا لحليفتها كمبوديا الأحد، رغم القلق إزاء فعاليته مقارنة بلقاحات أخرى.

وأعلن رئيس الوزراء الكمبودي هون سين الشهر الماضي أن الصين ستهب مملكة كمبوديا مليون جرعة من اللقاح.

ورحب المسؤول الأحد بأول شحنة وصلت إلى مطار بنوم بنه الدولي، لكنه لم يعلن موعد وصول بقية الجرعات.

وقال رئيس الوزراء الكمبودي خلال تسلم الشحنة في المطار؛ إن "الحكومة الكمبودية ممتنة للحكومة الصينية".

وكان هون سين (68 عاماً) أحد المسؤولين الأطول حكماً في العالم، يعتزم تلقي أول جرعة من اللقاح؛ لكنه تراجع عن ذلك بعد إعلان تخصيصه لمن تتراوح أعمارهم بين 18 و59 عاماً.

وستعطى الأولوية في التطعيم للطاقم الطبي العامل في خط الدفاع الأول والأساتذة والجنود والحراس الشخصيين لرئيس الوزراء والمسؤولين المحيطين بالملك، وفق سين.

وتطمح كمبوديا إلى تلقيح 10 ملايين شخص على الأقل من إجمالي 16 مليون نسمة باستعمال لقاحي سينوفارم وسينوفاك الصينيين، إضافة إلى أسترازينيكا البريطاني السويدي.

وأعلنت شركة سينوفارم في ديسمبر/كانون الأول أن معدل فاعلية لقاحها يبلغ 79,34 في المئة، وهي نسبة أدنى من فاعلية لقاحي فايزر-بايونتيك (95 في المئة) وموديرنا (94 في المئة).

وتؤكد بكين باستمرار أن لقاحها آمن وفاعل رغم عدم نشر تفاصيل التجارب السريرية ، ولطالما كانت كمبوديا حليفاً قوياً لبكين، وتلقت منها مليارات الدولارات في شكل قروض واستثمارات ميسرة.

وفي وقت أغلقت دول عديدة حدودها أمام الصين مع ظهور فيروس كورونا، رفض رئيس الوزراء الكمبودي هذا الإجراء، وسافر إلى بكين للقاء الرئيس الصيني شي جينبينغ لإظهار التضامن.

وبقيت كمبوديا بمنأى نسبياً من الوباء، إذ سجلت 474 إصابة فقط من دون وفيات، رغم ترجيح خبراء أن الأرقام المنخفضة سببها قلة الفحوص.