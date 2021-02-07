شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تمدد حظر رحلات الطيران للحد من الجائحة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا - رويترز

قالت اليونان، الأحدن إنها ستمدد القيود على رحلات الطيران الداخلية والدولية حتى 15 فبراير/ شباط و22 فبرايرعلى التوالي للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا.

وبموجب القيود، يجب أن يخضع المسافرون إلى اليونان لاختبار (بي.سي.آر) قبل 72 ساعة من وصولهم، وأن يخضعوا لاختبار عشوائي لفيروس كورونا، ويتم عزل جميع المسافرين الأجانب لمدة سبعة أيام.

وقالت هيئة الطيران المدني إن القادمين من بريطانيا سيظلون ملزمين بإجراء اختبار سريع عند وصولهم، بينما تظل الرحلات الجوية من تركيا معلقة.

وشددت اليونان، الجمعة، تدابير العزل العام في أجزاء من البلاد؛ من بينها أثينا، بعد قفزة في الإصابات في الأيام الماضية.

وبموجب القيود الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ، السبتن وستستمر حتى 15 فبراير/ شباط على الأقل، مددت السلطات حظر التجول الليلي ثلاث ساعات في المناطق التي تتمركز فيها معظم الإصابات، بحيث يبدأ الساعة السادسة مساء، بدلاً من التاسعة خلال عطلات نهاية الأسبوع.

وسجلت البلاد 163213 إصابة منذ اكتشاف أول حالة قبل عام، و5951 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.