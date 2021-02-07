شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: استمرار إغلاق المنافذ البرّية حتى إشعارٍ آخرَ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

أعلنت اللجنة العليا، المكلّفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا «كوفيد-19» في سلطنة عمان، الأحد، استمرار إغلاق المنافذ البرية للسلطنة حتى إشعار آخر.

وأوضحت أنه تم قررت السماح إلى المواطنين الموجودين خارج السلطنة بالدخول عبر المنافذ البرية شريطة الالتزام بالعزل الصحي المؤسسي لمدة 7 أيام، إضافة إلى الالتزام بالإجراءات المفروضة على القادمين إلى السلطنة عبر مختلف المنافذ.