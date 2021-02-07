شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات التركية تحتجز 4 على خلفية احتجاجات طلابية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - رويترز

قال مكتب المدعي العام في أحد أحياء إسطنبول الأحد، إن أربعة أشخاص اعتقلوا رسمياً في إطار تحقيق في الاحتجاجات على تعيين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لرئيس جديد لواحدة من أكبر الجامعات التركية.

وبدأت الاحتجاجات الشهر الماضي اعتراضاً على قرار أردوغان تعيين مليح بولو، الأكاديمي والمرشح السياسي السابق، وعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم، رئيساً لجامعة بوغازيتشي في إسطنبول. ويقول الطلاب والأساتذة إن الخطوة تتعارض مع الديمقراطية.

وقال مكتب المدعي العام في الأناضول بإسطنبول، إن أربعة احتُجزوا على ذمة المحاكمة، بسبب احتجاجات منطقة كاديكوي بإسطنبول.

ووُجهت لهم تهم مختلفة بينها «الإضرار بالممتلكات العامة»، و«الدعاية للإرهاب»، وهذه الأخيرة تهمة جاهزة دأبت السلطات التركية على توجيهها لكل من يخالف سياسات السلطات.

وأضاف المكتب أن شخصين آخرين وُضعا رهن الاحتجاز المنزلي.

واحتشد المئات في حي كاديكوي في الأيام الأخيرة تأييداً لاحتجاج طلاب الجامعة، واعتقلت السلطات نحو 165 شخصاً في يومين منفصلين، وجرى احتجاز اثنين منهم انتظاراً لمحاكمتهما.

وذكرت السلطات أنه تم اعتقال نحو 600 منذ الرابع منذ يناير/كانون الثاني بعدما اتسع نطاق الاحتجاجات في إسطنبول وأنقرة، وتم إطلاق سراح عدد من المحتجزين، لكن الحكومة رفضت انتقادات المحتجين قائلة إن «التظاهرات لها دوافع سياسية».