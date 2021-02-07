شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية مالطا يفتتح مقر سفارة بلاده في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - افتتح إيفاريست بارتولو، وزير خارجية جمهورية مالطا، مقر سفارة بلاده في أبوظبي، بحضور أحمد بن علي محمد الصايغ، وزير دولة.

حضر مراسم الافتتاح ماريا كاميليري كاليجا، سفيرة جمهورية مالطا لدى الدولة، وأعضاء السفارة وعلياء المحرزي، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون المراسم في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة.

وقال بارتولو في كلمة له خلال حفل الافتتاح: «إن وجود سفارة لبلاده في دولة الإمارات يؤكد الصداقة بين البلدين، والتي نأمل أن تصبح أقوى مع مرور الزمن».. وأضاف: «تعتبر دولة الإمارات، شريكاً استراتيجياً لجمهورية مالطا»، وعبر عن أمله في توطيد الشراكة لما فيه مصلحة البلدين الصديقين.

وتوجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدوره الفاعل في تعزيز علاقات البلدين وتطويرها.

من جانبه قال أحمد الصايغ في كلمة له بهذه المناسبة.. «منذ أن أقامت دولة الإمارات، العلاقات الدبلوماسية مع جمهورية مالطا عام 1973 والعلاقة تتعمق بين البلدين في كافة المجالات والصعد وأن افتتاح سفارة لجمهورية مالطا في أبوظبي خطوة مهمة تعزِّز التعاون والعلاقات بين البلدين».

وتمنى الصايغ للسفيرة المالطية التوفيق في مهام عملها.. كما توجه بالشكر والتقدير لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي لدوره الفاعل في تعزيز علاقات البلدين وتطويرها. (وام)