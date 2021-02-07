شكرا لقرائتكم خبر عن صراع مثير على بلوغ «بلاي أوف» دوري الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تبلغ الإثارة قمتها في الصراع في الجولات الثلاث الأخيرة من الدور الثاني لدوري كرة قدم الصالات في نسخته الـ11 على بلوغ «البلاي أوف» الذي ستتأهل إليه 8 فرق لأول مرة في مسيرة اللعبة.

وسيكون التنافس محتدماً بين فرق خورفكان الرابع برصيد 19 نقطة، والحمرية الخامس( 19 نقطة)، والظفرة السادس ( 18 نقطة)، وكلٌّ منها يحتاج إلى فوز واحد وربما تعادل لبلوغ دور الثمانية الكبار.

أما فرق دبا الحصن السابع (14 نقطة) ومليحة الثامن برصيد 13 نقطة والشارقة التاسع برصيد 12 نقطة واتحاد كلباء العاشر برصيد 11 نقطة فسيظل مصيرها معلقاً وحظوظها قائمة حتى نهاية الدور الثاني، ليصبح الصراع على المراكز من الرابع وحتى الثامن بطولة خاصة، بعد أن ضمن ثلاثي المقدمة شباب الأهلي المتصدر برصيد 38 نقطة والنصر الثاني برصيد 35 نقطة والبطائح الثالث برصيد 32 نقطة الصعود.

وتشهد ساحة المنافسة 3 جولات نارية وحاسمة مضغوطة خلال العشرة أيام القادمة وستكون الكلمة المسموعة لصاحب النفس الطويل.

وكانت مباريات الجولة الخامسة عشرة قد أسفرت عن فوز شباب الأهلي على اتحاد كلباء 5-1، والحمرية على دبا الحصن 7-2، والبطائح على الظفرة 3-1، والشارقة على خورفكان 5صفر، والنصر على مليحة 4-3.